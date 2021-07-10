В результате инцидента пострадали по меньшей мере трое жителей Коростеня.

Во время празднования Ивана Купала в Коростене поздно вечером 9 июля взорвались канистры с бензином. Сообщается о трех пострадавших.

Как сообщили в полиции Житомирской области, взрыв произошел около 23 часов 9 июля.

Согласно сообщению местных СМИ, взорвались канистры с бензином под пиротехникой. Очевидцы утверждают, что взрыв был настолько сильный, что у жителей в районе водоканала затряслись стекла в окнах.

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"На видео видно, что у костра сидел паренек. Этого, что был снизу с канистрой, срывной волной отбросило в реку, а второй, что был сверху, упал прямо в костер. Обгорел, но из последних сил сам выбрался из огня и нырнул в воду", - рассказали очевидцы с места происшествия.

Предварительно известно, что в медицинское учреждение с ожогами обратились трое жителей райцентра. Им была оказана необходимая помощь и назначено амбулаторное лечение.

По состоянию на утро 10 июля информации о других пострадавших в результате инцидента нет.

В полиции открыли уголовное производство по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) УК Украины.

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Автор: Виктория Гордиенко