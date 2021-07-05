Пострадавшего забрали в больницу с термическими ожогами спины, плечей и ног.

В селе Мошны Черкасской области во время празднование Ивана Купалы в костер упал 18-летний парень.

Об этом рассказала пресс-секретарь Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок, в понедельник, 5 июля, сообщает "Суспильное".

Медики получили вызов 3 июля в 22:41.

"Сообщили, что молодой человек упал в огонь. Медики прибыли к месту происшествия за семь минут и оказали 18-летнему парню помощь на месте происшествия", - отметила пресс-секретарь.

Впоследствии парня госпитализировали в ожоговое отделение Первой черкасской городской больницы с термическими ожогами спины, плечей и ног.

По предварительной информации, у него обожжено более 30% тела.

Праздник Ивана Купалы

Праздник Купалы - один из дохристианских праздников восточных славян, который впоследствии по христианской привязке стал отмечаться в ночь 6-7 июля.

Читайте такжеВ Черновицкой области на завуча медколледжа вылили ведро фекалий (видео 18+)Купальский костер - обязательный атрибут празднования. Через него прыгают девушки и парни в одиночку или парами. В древности среди прочего считалось, что когда любящие друг друга девушка и парень прыгают, взявшись за руки, и их руки остаются соединенными, то, поженившись, влюбленные всю жизнь проживут вместе.

В то же время нередко молодые люди просто соревнуются, кто прыгнет через костер как можно выше и дальше.

С купальскими кострами связано немало несчастных случаев. Так, в частности, в 2018 году в больнице Харькова умер 5-летний ребенок, упавший в костер во время празднования.

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Автор: Катерина Комолова