Дети проживали в антисанитарных условиях.

На Киевщине сообщено о подозрении женщине и ее сожителю, которые насиловали, пытали и угрожали убийством трем малолетним детям.

По данным следствия, мать и ее сожитель долгое время издевались из трех детей в возрасте 3, 5 и 11 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Дети проживали в антисанитарных условиях. Им не давали пищу, вместо этого их заставляли есть фекалии. Сожители злоупотребляли алкоголем и устраивали ссоры, которые часто перерастали в драку на глазах у малолетних детей.

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Детей часто наказывали, ставили у стены на колени с поднятыми вверх руками. Чтобы соседи не слышали детский плач женщина закрывала им рот тряпкой и угрожала убийством. Кроме того, мать демонстрировала детям свои половые органы и совершала сексуальное насилие над ними.

В суд направлено ходатайство об избрании женщине и ее сожителю мер пресечения. Детей изъяли из семьи, сейчас они находятся под опекой патронажных служб.

За процессуального руководства ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры им сообщено о подозрении по фактам домашнего насилия, истязания, угрозы убийством, передачи малолетних для эксплуатации, изнасилования, сексуального насилия, развращение детей и злостного невыполнения обязанностей по уходу за детьми (ст. 126-1, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129, ч. 3 ст. 149, ч. 4, 5 ст. 152, ч. 5 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ст. 166 УК Украины).

Случаи с пытками и издевательством над детьми

В Киеве правоохранители задержали недобропорядочных воспитателей, которые совершали психологическое и физическое насилие против детей, считая это правильными "методами" воспитания.

Особенности физического развития воспитанники не могли рассказать о пытках родителям. За невыполненные задачи фигурантки закрывали детей в шкафу, наступали ногами на руки, высмеивали и оскорбляли ребенка в присутствии других детей, заставляли стоять длительное время в неудобном положении, подавляли, применяли болевые приемы, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем.

Воспитательница дома на Фастовщине, где воспитывались 19 детей, пытала малышей: одной из девушек, воспитывавшихся здесь, обнаружили рубленые раны.