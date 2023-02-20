Под руководством митрополита администратор ведомственного сайта епархии размещал враждебные материалы, где популяризировали кремлевский режим.

Сообщено о подозрении руководителю Черкасской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата митрополиту Феодосию (Денису Снигиреву) за разжигание межконфессиональной розни.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Фамилию священника в СБУ не называют, но ранее сообщалось, что именно в отношении него велись следственные действия.

"Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины руководителя Черкасской епархии УПЦ (МП) в разжигании межконфессиональной розни. Митрополит в публичных высказываниях среди священнослужителей и верующих и в официальных комментариях распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности и убеждений", - говорится в сообщении.

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СБУ также установила, что под его руководством администратор ведомственного сайта епархии размещал вражеские материалы с пропагандистских сайтов РПЦ, среди которых patriarchia.ru и pravmir.ru.

"В этих публикациях представители страны-агрессора навязывали идеи рашизма и популяризировали кремлевский режим. Тем самым способствовали обострению внутренней обстановки в регионе из-за разжигания межрелигиозной розни", - отметили в спецслужбе.

Во время обысков по месту проживания митрополита и в помещении епархии правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны, сетевое хранилище данных и внешний накопитель, печатные материалы, которые подтверждают преступные действия.

Руководителю Черкасской епархии УПЦ МП инкриминируют ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных.

"Кроме того, решается вопрос о квалификации действий других причастных за ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, возражения вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников)", - добавили в СБУ.

Российская церковь в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее прокуратура открыла дело в отношении митрополита УПЦ МП Павла (известен в народе как Паша Мерседес, - УНИАН). Так называемого священника подозревают в разжигании религиозной вражды.

Напомним, УПЦ МП арендовала две крупнейшие церкви на территории Верхней Лавры-Успенский собор и Трапезный храм. В конце декабря истек срок аренды истек, в связи с этим Министерство культуры и информационной политики рекомендовало не продолжать он.

В итоге, УПЦ МП потеряла контроль над храмами в Киево-Печерской Лавре из-за окончания договора аренды, который дальше решили не продлевать. 6 января текущего года в УПЦ МП пожаловались на противоправные действия из-за расторжения договора об аренде помещений на территории Киево-Печерской Лавры. Кроме этого, УПЦ МП стала угрожать уголовной ответственностью в случае, если Предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания допустят на территорию святыни.

В конце прошлого года правоохранители начали проводить массовые обыски в храмах, которые принадлежали УПЦ МП, в результате которых были обнаружены священники с российскими паспортами, наличные деньги, российская пропагандистская литература и многое другое.

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