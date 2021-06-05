Причина пожара устанавливается.

В городе Сквира Киевской области в результате пожара погиб ребенок 2008 года рождения.

Как сообщается на сайте Государственной службы чрезвычайных ситуаций, пожар в двухэтажном жилом доме произошел сегодня ночью.

После ликвидации огня спасатели обнаружили в доме тело ребенка.

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Автор: Павел Степанец