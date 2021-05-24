На момент инцидента внутри находились сотни посетителей и сотрудников.

В Харькове произошел пожар в ТРЦ "Никольский" на улице Пушкинской.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на заместителя начальника Главного управления ГСЧС Харьковской области Анатолия Торяника.

Он уточнил, что загорелся строительный мусор, "страшного ничего нет", сработала система оповещения и пожарная сигнализация.

В основных помещениях ТРЦ было задымление. На видео из соцсетей был виден открытый огонь в ТРЦ со стороны улицы Гражданской.

В момент пожара в центре было около 200 работников и посетителей. Все они эвакуировались самостоятельно. Строительный мусор потушили спасатели совместно с работниками ТРЦ, задымления уже нет.

По данным СМИ, ТРЦ "Никольский" в Харькове открыли 21 мая. Пятиэтажное здание строили более 14 лет - работы начались в 2007 году. Не один год из-за смены собственников и поиск инвесторов на месте ТРЦ был котлован. В ТРЦ будет вести новый подземный переход метро на станцию "Майдан Конституции".

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Автор: Юрий Годован