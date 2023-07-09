Вблизи Макарова нетрезвый водитель столкнулся с деревом.

В Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб двухлетний мальчик, еще 2 детей и 4 взрослых пострадали.

Как сообщает полиция Киевской области в Telegram, событие произошло в центре села Нежиловичи, вчера, около 23 часов.

В частности, по предварительным данным, 46-летний водитель "Skoda" с явными признаками опьянения не справился с управлением и въехал в дерево.

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"Водитель и 6 пассажиров, которые находились в авто, получили повреждения различной тяжести. Среди них 3 детей – в возрасте 15, 8 и 2 лет. Самый маленький мальчик умер в карете скорой помощи. Другим - медики оказывают помощь, устанавливаются диагнозы", - сказано в сообщении.

Громкие ДТП в Украине - случай в Черкасские области

Как сообщал УНИАН, 26 июня в Черкасской области вблизи села Бабанка в результате ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen и грузового автомобиля Renault погибли четыре человека, еще шесть пострадали. Тела погибших и одного пострадавшего деблокировали из искореженной машины спасатели.

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