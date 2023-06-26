Тела погибших и одного пострадавшего деблокировали из искореженной машины спасатели.

В Черкасской области в результате ДТП погибли четыре человека, еще шесть потсрадали.

Об этом речь идет в сообщении ГСЧС. "На трассе "Стрый-Изварино", вблизи села Бабанка, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Volkswagen и грузового автомобиля Renault", - сообщили подробности в ГСЧС.

Спасатели отделения аварийно-спасательного отряда спецназначения ГСЧС провели деблокирование четырех погибших и одного пострадавшего из изуродованного легкового автомобиля.

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ДТП в Украине

В Украине часто случаются страшные ДТП. Так. одно из них произошло 25 июня вблизи поселка Новгородка Кировоградской области. Там в результате аварии погибли три 17-летние девушки: две - на месте происшествия, еще одна девушка скончалась в карете скорой помощи. Еще трое молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет получили травмы и были госпитализированы. За рулем был полицейский одного из территориальных подразделений в состоянии алкогольного опьянения.

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