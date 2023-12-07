Со второго этажа корпусов №99 Киево-Печерской лавры выпрыгнул монах Владимир (Рыбаков р.). Он был совершенно голым.
Об этом сообщила журналистка Ирина Федорив со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Рыбакова Р. В. По состоянию на 6 декабря с травмами доставили в Киевской городской клинической больнице №17", - сообщает источник журналистки.
На месте работала следственно-оперативная группа. Предварительная квалификация была "покушение на самоубийство".
"По уточненным данным, указанный насельник Киево-Печерской Лавры страдает периодическими нервно-психическими расстройствами, связанными с чрезмерным употреблением алкоголя. Накануне, рыбаков Р. В. В течение ночного времени употреблял алкогольные напитки, после чего утром в обнаженном виде выпрыгнул из окна корпуса №99 и пытался попасть к другим насельникам Лавры", - добавляет источник.
Следовательно, бригаду скорой медицинской помощи вызвали не из-за травм, а из-за состояния и обнаженного вида монаха. Федоров отмечает, что руководство монастыря скрывает реальные обстоятельства и предоставило указания Рыбакову не разглашать их перед медиками и полицейскими.
Журналистка уточнила, что информацию об инциденте получила вчера. "Искала фото, видео, пока нет, потому что все эти лавристы все покрывают", - добавила Федорив.
Что происходит в Лавре сегодня
УПЦ МП арендовала здания на территории заповедника еще во времена Виктора Януковича. В этом году украинские власти начала попытки освободить помещение Лавры от представителей УПЦ МП. В частности, такие попытки активно продолжаются с марта. Тогда священнослужители должны были выехать из-за расторжения договоров аренды с УПЦ.
Большинство зданий все же удалось освободить, однако некоторые из них до сих пор находятся под контролем представителей УПЦ несмотря на решение суда о выселении.