Под помещениями этих корпусов находится большое количество полиции.

Утром представители комиссии Минкульта снова не могут попасть в несколько корпусов Киево-Печерской лавры, где забаррикадировались представители УПЦ МП.

Правоохранители обеспечивают публичный порядок и безопасность, а представители заповедника и комиссии Минкульта заходят в корпуса, поскольку у них есть на это законные основания по решению суда, сообщила УНИАН пресс-офицер Печерского отдела полиции Киева Оксана Тищенко.

"Они (представители УПЦ МП-УНИАН) не пропускают в корпуса... но правоохранители не срывали никакие замки", - подчеркнула она.

Видео дня

Ситуация в Киево-Печерской лавре

Утром 15 августа в соцсетях расходятся видео, на которых в помещения Лавры пытаются войти представители комиссии Минкульта, срывая с дверей некоторых корпусов замки. Рядом находится большое количество правоохранителей, а также верующих УПЦ МП.

Ранее в заповеднике Киево-Печерская лавра сообщили, что еще с 11 августа в трех помещениях Лавры забаррикадировались верующие УПЦ МП.

Утром 14 августа заповедник ограничил доступ к нижней лавре для посетителей, из-за того, что сейчас там работает комиссия Минкульта. Ее доступ к корпусам №54, №57, №58, которые используются как гостиничные помещения, пока ограничен из-за посторонних лиц, которые там находятся и блокируют входы.

Попытки освободить помещение Лавры от представителей УПЦ МП продолжаются еще с марта, когда монахи официально должны были выселиться, ведь заповедник разорвал с УПЦ договор об аренде.

Тогда верующие УПЦ МП не пропускали комиссию Минкульта в помещения. Впоследствии к большинству из них все же удалось получить доступ, однако некоторые до сих пор остаются под контролем представителей УПЦ несмотря на судебные решения о необходимости их выселения.

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