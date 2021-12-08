Злоумышленницы закрыли девушку в съемной квартире и, угрожая применением физического насилия, принуждали ее оказывать интимные услуги клиентам, которых сами подыскивали.

В Киеве к 5 годам лишения свободы приговорены две женщины за вовлечение несовершеннолетней в занятие проституцией и ее незаконное лишение свободы.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

События происходили в июле 2017 года в Деснянском районе города. Женщины через социальную сеть познакомились с 15-летней жительницей Житомирской области, которая искала работу. Под вымышленным предлогом трудоустройства няней ее пригласили приехать в Киев.

Вместо обещанной работы, злоумышленницы закрыли девушку в съемной квартире, отобрали мобильный телефон и удостоверение ребенка из многодетной семьи. Угрожая применением физического насилия, девушку заставляли оказывать интимные услуги. Клиентов подыскивали сами злоумышленницы.

Читайте такжеСекс вместо массажа: во Львове полиция разоблачила "салон", где работницы занимались проституцией (фото)Приговором Деснянского районного суда Киева обвиняемые приговорены к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, в Одессе задержали женщину, вербовавшую молодых украинок для занятия проституцией в Турции.

Согласно материалам следствия, 40-летняя одесситка, сговорившись с гражданином Турции, подыскивала в Киеве молодых женщин, которые находились в трудном материальном положении.

Автор: Инна Андалицкая