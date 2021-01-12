Одесситку будут судить за вербовку украинок для сексуальной эксплуатации в Турции.
Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, в столице завершено досудебное расследование в отношении жительницы Одессы, которая занималась вербовкой женщин и переправляла их в Турцию с целью сексуальной эксплуатации (ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины).
Согласно материалам следствия, 40-летняя одесситка, сговорившись с гражданином Турецкой Республики, подыскивала в Киеве молодых женщин, которые находились в трудном материальном положении.
Женщинам предлагалось работа в Стамбуле в сфере оказания сексуальных услуг с привлекательной прибылью, часть которой необходимо было передавать работодателю. Злоумышленница задержали в Одесском аэропорту при попытке переправки двух женщин через государственную границу в Турцию.
По результатам расследования обвинительный акт в отношении женщины направлен в суд для рассмотрения по существу.
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