Злоумышленницу задержали в аэропорту при попытке переправки двух женщин через государственную границу Украины.

Одесситку будут судить за вербовку украинок для сексуальной эксплуатации в Турции.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, в столице завершено досудебное расследование в отношении жительницы Одессы, которая занималась вербовкой женщин и переправляла их в Турцию с целью сексуальной эксплуатации (ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины).

Согласно материалам следствия, 40-летняя одесситка, сговорившись с гражданином Турецкой Республики, подыскивала в Киеве молодых женщин, которые находились в трудном материальном положении.

Женщинам предлагалось работа в Стамбуле в сфере оказания сексуальных услуг с привлекательной прибылью, часть которой необходимо было передавать работодателю. Злоумышленница задержали в Одесском аэропорту при попытке переправки двух женщин через государственную границу в Турцию.

По результатам расследования обвинительный акт в отношении женщины направлен в суд для рассмотрения по существу.

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Автор: Инна Андалицкая