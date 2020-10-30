В салоне ежедневно работало около 5 девушек, их услуги интимного характера стоили от 700 грн за час.

В Киеве на Печерске полиция задержала организатора борделя, который прикрывался услугами массажного салона, ей грозит до 7 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что правоохранители пресекли деятельность преступной группы, которая организовала предоставление сексуальных услуг за денежное вознаграждение под видом салона эротического массажа.

"Массажный салон, в котором предоставляли сексуальные услуги, функционировал в квартире на улице Шота Руставели. Установлено, что этот незаконный бизнес организовала 28-летняя уроженка Хмельницкой области. Женщина разместила информацию в сети Интернет о деятельности салона эротического массажа, указав номер телефона, чтобы в дальнейшем договориться с потенциальными клиентами о виде услуг, деталях и стоимости", - рассказали в полиции.

Организатор самостоятельно принимала записи клиентов и была администратором заведения.

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"В салоне ежедневно, согласно графику, который составляла организатор, работало около 5 девушек. Их услуги интимного характера стоили от 700 грн в час, с расчетом 300 - организатору, а 400 – проституткам", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали 28-летнюю фигурантку в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В дальнейшем во время санкционированных обысков по месту расположения салона были изъяты вещественные доказательства, среди которых черновые записи, мобильные телефоны, деньги, банковские карты и компьютерная техника.

По данному факту следователи отдела Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч.2 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 4 до 7 лет. Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

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Автор: Таня Поляковская