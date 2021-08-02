Девушками обещали работу, однако после приезда отобрали документы и принудили к проституции.

Три жительницы Тернопольской области попали в сексуальное рабство в Португалии.

Об этом рассказал начальник отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУ Национальной полиции области Александр Буняк, пишет 20minut.ua.

Девушкам обещали работу, однако после приезда отобрали документы и принудили к проституции.

"Трех девушек завербовали и отправили в Республику Португалия, где обещали им работу в отеле. У девушек отобрали их документы под предлогом сделать разрешение на работу и заставили заниматься проституцией. Двум лицам уже объявлено подозрение. Готовятся материалы по направлению в суд", - сообщил Буняк.

Всего в этом году на Тернопольщине задокументировано 4 факта торговли людьми.

"Еще одна жительница области стала жертвой сексуальной эксплуатации в Италии", - отметил начальник отдела.

По его словам, жертв чаще всего вербуют и отправляют заниматься проституцией в Польшу, Италию, ОАЭ и Португалию. В большинстве случаев это женщины 25-35 лет из малообеспеченных семей.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова