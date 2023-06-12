В результате наезда мальчик получил многочисленные телесные повреждения и находится в коме.

В Киеве водитель на превышенной скорости проигнорировал красный сигнал светофора и сбил ребенка на велосипеде.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в социальной сети Facebook, дорожно-транспортное происшествие случилось 11 июня 2023 года примерно в 13 часов. на ул. Освободителей.

"Водитель автомобиля Део Нексия двигался со значительным превышением скорости в крайней правой полосе проезжей части, которая предназначена для движения общественного транспорта. При приближении к регулируемому пешеходному переходу водитель проигнорировал красный сигнал светофора, запрещающее движение в его направлении. В результате автомобиль подозреваемого совершил наезд на малолетнего парня, который переезжал проезжую часть дороги на велосипеде в непосредственной близости от регулируемого пешеходного перехода", - говорится в сообщении.

В то же время, в результате наезда мальчик получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован. Ребенок находится в коме.

В этой связи, водителя задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также водителю сообщено о подозрении по факту совершения ДТП, в котором пострадал ребенок (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

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