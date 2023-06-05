Уровень алкоголя в крови во время ДТП у водителя превышал норму в 16 раз.

В Хмельницкой области суд признал виновным водителя из Киева, который в апреле 2022 года на блокпосте насмерть сбил военного.

Как сообщает Офис генерального прокурора, водитель приговорен к 7 годам лишения свободы с лишением права в течение 6 лет управлять транспортными средствами. До приговора суда мужчина уже находился под стражей.

Правоохранители установили, что уровень алкоголя в крови осужденного превышал норму в 16 раз.

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"Он не уменьшил скорость движения и допустил столкновение с другим автомобилем и бетонным ограждением контрольного пункта, за которым находились военные. В результате дорожно-транспортного происшествия один военнослужащий теробороны от полученных травм погиб на месте, еще двое были травмированы", – сообщает прокуратура.

ДТП в селе Давыдковцы Хмельницкой области

13 апреля 2022 года около 21:15 часов на трассе вблизи Давыдковецкого перекрестка 28-летний киевлянин на грузовике DAF на скорости въехал в блокпост.

В результате ДТП 43-летний военнослужащий, который нес там службу, от полученных травм погиб на месте происшествия, а еще двое 36-летних теробороновцев получили телесные повреждения и были госпитализированы в травматологическое отделение областной больницы.

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