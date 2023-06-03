В одной из машин погибли все, кроме 11-летней девочки.

В Полтавской области на автодороге Полтава-Диканька столкнулись два автомобиля, в результате погибли водитель и трое пассажиров из одной машины.

Как сообщает Нацполиция Полтавской области, ДТП произошло 3-го июня, около 16:20. По предварительной версии, столкнулись автомобиль "Subaru", под управлением 40-летнего водителя и автомобиль "Renault", под управлением 20-летнего водителя.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля "Subaru", а также три пассажира: 13-летний мальчик, 41-летняя и 73-летняя женщины. Еще одна пассажирка, 11-летняя девочка, доставлена в больничное учреждение для оказания неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

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Судя по всему, в машине ехала семья с детьми, из них выжила лишь 11-летняя девочка.

Кроме того, телесные повреждения также получил водитель автомобиля "Renault", который доставлен в больницу.

Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и следственное управление полиции Полтавщины для выяснения причины и обстоятельства ДТП.

К сожалению, среди жертв ДТП очень часто попадаются дети

В частности, 10 мая на трассе Киев-Чоп на Львовщине в результате ДТП погибла мать и две ее дочери.

А в Одесской области также в начале мая столкнулись два легковых авто, шесть человек травмировались, 3-летний мальчик попал в реанимацию.

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