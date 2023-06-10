Все пострадавшие сейчас госпитализированы.

В Киевской области в результате ДТП погибли два человека и 8 травмированны, среди которых есть дети.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небитов. "В результате ДТП вблизи села Чупира два человека - мужчина и женщина, которые находились в микроавтобусе Renault погибли", - сообщил подробности Небитов.

Он добавил, что еще пять человек травмированы, из которых двое детей. "Один ребенок в тяжелом состоянии. В другом авто Hyundai также трое пострадавших", - отметил он.

Небитов добавил, что пострадавших доставили в больницы.

На месте аварии продолжают работать полицейские Киевской области и фиксировать последствия.

ДТП в Украине

3 июня во временно оккупированном россиянами городе Шахтерск Донецкой области бронетранспортер переехал легковую машину. В результате наезда на авто погибли два человека.

А 5 июня в Хмельницкой области суд признал виновным водителя из Киева, который в апреле 2022 года на блокпосте насмерть сбил военного.

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