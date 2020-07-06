В результате аварии никто не пострадал.

В Киеве водитель моторной лодки въехал в яхту и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Вчера, 5 июля, на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на реке Днепр возле Пивденного моста моторная лодка столкнулся с парусною яхтой и скрылась с места происшествия. В результате аварии никто не пострадал.

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Заявитель, который находился на борту яхты, сообщил, что в 19:40 моторная лодка «ФИНВАЛЛ-555» черного цвета совершила наезд на яхту неподалеку от раздельного буя и скрылась с места происшествия. Под сопровождением правоохранителей яхту отбуксировали к берегу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр заявлений и сообщений отдела полиции в речном порту «Киев».

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2018 года украинец на моторной лодке "Крым" протаранил российский танкер "Механик Погодин", который был арестован в Херсонском порту.

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