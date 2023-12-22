В укрытии недавно был проведен ремонт.

В Киеве во время тревоги в одном из укрытий произошел обвал потолка из-за прорыва трубы, сообщают в соцсетях.

Тг-каналы сообщают, что инцидент произошел в укрытии школы школы 229, там в это время находились дети.

На видео видно, что сначала с потолка в нескольких местах струей течет вода, а затем внезапно обваливаются несколько плит с потолка вместе со светильниками. При этом видно, что в углу, где произошел обвал, находилось довольно много детей, они прижимаются к стенам.

На фоне слышны крики, так что, похоже, некоторые дети напуганы. В то же время те, кто находился несколько дальше от места катастрофы, спокойно снимают на телефон все происходящее.

Заместитель министра по вопросам стратгаузей промышленности Тимур Ткаченко уже пообещал провести экспертизу и следствие.

"Во время воздушной тревоги в укрытии, где были дети, произошел обвал потолка из-за прорыва трубы. К счастью, никто не пострадал. Школа 1981 года. Уже устанавливаются детали. Следственно-оперативная группа и экспертиза будут в ближайшее время", - написал он в Facebook.

Он добавил, что укрытие проверялось недавно - сразу после его ремонта, который был проведен "за небюджетные средства благотворительного фонда".

Ситуация с укрытиями - что надо знать

Как сообщал УНИАН, в Украине заработал официальный портал "Железное укрытие" по ссылке www.ironshelter.gov.ua.з информацией обо всех объектах гражданской защиты в государстве, которые являются доступными для граждан.

В фонде защитных сооружений гражданской защиты насчитывается 61 803 укрытия. В этом году из них привели в порядок 3891 объект за 5,2 миллиарда гривен.

В октябре в Минстратегпроме сообщали, что в Украине 20% укрытий непригодны к использованию по назначению.

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