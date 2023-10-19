В этом году привели в порядок почти 3900 таких объектов.

В Украине заработал официальный портал "Залізне укриття" с информацией обо всех объектах гражданской защиты в государстве, которые являются доступными для граждан. Он доступен по ссылке www.ironshelter.gov.ua.

"Мы запускаем сегодня рабочий портал "Залізне укриття", на котором можно найти информацию о том, какие укрытия уже приведены в порядок, какие будут приведены", – сообщил во время презентации министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

По его словам, по состоянию на сегодня в фонде защитных сооружений гражданской защиты насчитывается 61 803 укрытия. В этом году из них привели в порядок 3891 объект за 5,2 миллиарда гривен. До конца года планируют завершить ремонтные работы еще в 2956 укрытиях за 1,4 миллиарда гривен.

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"Вместе за этот год мы сделаем 6847 укрытий. Это немножко больше чем 10% всего фонда укрытий в стране", – отметил министр.

Также он добавил, что впоследствии информация об укрытии будет доступна не только на официальном портале, но и в "Дии".

Проблема с укрытиями

1 июня в Киеве во время воздушной тревоги возле одного из укрытий в Деснянском районе погибли две женщины и ребенок. Во время обстрела они не смогли спрятаться из-за закрытой двери укрытия.

На следующий день президент Владимир Зеленский поручил Александру Камышину провести полную ревизию защитных сооружений в Киеве, а министру внутренних дел Игорю Клименко - по всей Украине.

Через неделю Камышин информировал, что в Киеве проверили 73% от общего фонда укрытий и большинство из них остаются без свободного доступа. Из числа проверенных, 35% - не пригодны для эксплуатации, 65% технически пригодны.

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