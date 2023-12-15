Охранник не пустил их в укрытие учебного заведения.

В Святошинском районе столицы школьников не впустили в укрытие во время тревоги, начато уголовное производство. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Отмечается, что событие произошло 14 декабря во время воздушной тревоги, примерно в 15:30. тогда брат с сестрой, 2011 и 2012 года рождения, направлялись в укрытие одной из столичных школ Святошинского района, в которой они учатся.

Однако, как проинформировали в полиции, охранник не пустил их в бомбоубежище учебного заведения.

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"Мужчина запретил заходить в помещение из-за того, что малышня была с домашним любимцем-собакой породы "мальтипу". Своими действиями охранник оставил детей в опасности во время возможного обстрела. Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины - Оставление в опасности", - говорится в сообщении.

Укрытие в Украине

Как сообщал УНИАН. в Украине заработал официальный портал "Железное укрытие"с информацией обо всех объектах гражданской защиты в государстве, которые являются доступными для граждан. он доступен по ссылке www.ironshelter.gov.ua.

В фонде защитных сооружений гражданской защиты насчитывается 61 803 укрытия. В этом году из них привели в порядок 3891 объект за 5,2 миллиарда гривен. До конца года планируют завершить ремонтные работы еще в 2956 укрытиях за 1,4 миллиарда гривен. Впоследствии информация об укрытии будет доступна не только на официальном портале, но и в "Дии".

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