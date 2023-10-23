Впрочем, сейчас планируется развернуть еще более 2 тысяч новых укрытий.

20% укрытий в Украине не могут быть использованы по назначению из-за их состояния.

Об этом восточноевропейском бюро Report сообщил заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко. По его словам, к такому выводу спасатель после перерасчетов укрытий.

Сейчас фонд объектов гражданской обороны насчитывает 61 803 укрытия. К концу года должны быть готовы еще 2 956 объектов.

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"Мы регулярно проводим аудиты и следим за ходом работ. Кроме того, Служба по чрезвычайным ситуациям проводит переучет существующих зданий, поэтому показатель может уменьшиться. Некоторые укрытия были признаны непригодными. Продолжаются работы по реконструкции, обновлению и развертыванию укрытий", - сказал замминистра.

Ткаченко подчеркнул, что сейчас фонд удовлетворяет потребности около 50% всего населения Украины.

Укрытие в Украине - последние новости

Напомним, что в Киеве пригодными к использованию признаны 65% укрытий. Еще 21% могут быть такими при условии надлежащего обустройства.

Недавно страну всколыхнуло несколько трагических ситуаций, когда во время атаки оккупантов люди не смогли попасть в укрытие. С начала полномасштабного вторжения киевляне и жители других городов жаловались на массовые случаи закрытие укрытий во время воздушных тревог. Огласку ситуация приобрела после трагедия, которая произошла в столице в ночь на 1 июня. Тогда люди не смогли попасть в укрытие одной из больниц, потому что двери были закрыты. Тогда у здания поликлиники погибли три человека-две женщины и девочка.

После атаки по Львову ракетами "Калибр" в начале июля правоохранители получили сообщение о по меньшей мере 10 закрытых укрытий. Было открыто уголовное производство. Вследствие той атаки погибли 10 человек. Это была самая крупная атака на Львов с начала российского вторжения. После гибели людей мэр Львова Андрей Садовый запретил закрывать укрытие.

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