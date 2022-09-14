А Тельбизову, и Осипову суд назначил штраф по 1700 гривень каждому.

Голосеевский районный суд Киева признал виновными экс-председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, экс-директора департамента банковской безопасности банка Игоря Тельбизова и экс-начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова по делу о нападении на журналистов проекта "Схемы". Судья назначил Мецгеру мизерный штраф в размере 3400 гривень за нападение без лишения права занимать определенные должности. А его пособникам - Тельбізову, и Осипову - суд назначил еще смешнее штраф - по 1700 гривен каждому.

Об этом из судебного зала сообщают журналисты Радио Свобода.

Судья Голосеевского районного суда Киева Николай Дидык зачитал приговор, согласно которому Евгения Мецгера признали виновным по ч. 1 и ч. 3 статьи 171 Уголовного кодекса ("Незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенного служебным лицом с использованием своего служебного положения") и определили наказание в виде штрафа в размере 3400 гривен (200 необлагаемых минимумов доходов граждан) без лишения права занимать определенные должности", - отмечают журналисты.

Также суд признал виновными бывшего директора департамента банковской безопасности учреждения Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности "Укрэксимбанка" Олега Осипова, назначив каждому из них штраф в размере 1700 гривен. Как и Мецгера, обоих признали виновными по ч. 1 и ч. 2 статьи 171, а также ч. 1 статьи 126 ("Побои и истязание") Уголовного кодекса.

"Решение есть решение, суд есть суд. Могу соглашаться, могу не соглашаться. Я пообщаюсь со своими адвокатами, почитаем решение, почитаем все аргументы и будем принимать решение подавать или не подавать (апелляцию)", — прокомментировал Мецгер решение в комментарии.

Адвокат журналистов Анатолий Попов, комментируя решение, отметил, что приговор соответствует представлению прокуратуры. Он добавил, что "не очень доволен" решением суда.

"Мы спрашивали, почему прокуратура не просила наказания в виде отстранения от возможности занимать определенные должности. Нам сообщили, что это согласовано с руководством прокуратуры. Я хочу отметить, что мы не очень довольны действиями прокуратуры в этом уголовном деле. Потому что где - то с конца октября было очевидно, что прокуратура не заинтересована в нормальном расследовании", - пояснил он.

"Укрэксимбанк" и инцидент с журналистами "Схем"

4 октября во время интервью председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера журналистам программы "Схемы" произошел инцидент: банкиру не понравился вопрос журналистов, и он приказал своим подчиненным забрать у них аппаратуру и стереть часть интервью, которая уже была записана.

В результате журналисты остались без видеозаписи, к тому же их силой час удерживали в кабинете председателя правления банка.

6 октября по обращению журналистов полиция открыла производство по ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Позже журналисты смогли восстановить видеозапись интервью, а Мецгера временно отстранили от осуществления полномочий председателя правления "Укрэксимбанка".

11 октября Мецгер заявил об увольнении с должности главы правления банка.

Мецгеру вручили подозрения по частям 1 и 3 статьи УК о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и в незаконном лишении свободы человека (ст. 146). Третьим подозреваемым по делу является директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов - по ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 УК Украины – Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений.

11 октября Голосеевский райсуд Киева избрал Евгению Мецгеру мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Аналогичный мера пресечения избрана и заместителю Мецгера Владимиру Пикалову. Срок действия мер предосторожности для обоих подозреваемых - до 5 декабря.

В тот же день Мецгер заявил, что написал заявление об увольнении с должности председателя правления банка.

Позже стало известно, что дело против Евгения Мецгера и трех его подчиненных, причастных к нападению на журналистов, передали в суд, не приобщив к материалам ключевые доказательства. Отсутствие этих доказательств ставит под угрозу возможность доказывания вины обвиняемых.

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