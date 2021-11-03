Обвинительный акт по делу нападения на журналистов "Схем" направлен в суд для рассмотрения по существу.

Дело против бывшего председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера и трех его подчиненных, причастных к нападению на журналистов, передали в суд, не приобщив к материалам ключевые доказательства.

Об этом в Facebook сообщила автор "Схем" Наталья Седлецкая со ссылкой на адвоката проекта Анатолия Попова.

"Материалы направлены в суд. Там и объяснения подозреваемых и пострадавших, и редакционные задания, и должностные инструкции с биографическими характеристиками. Но два доказательства так и не были приобщены к материалам дела, собранным за время следствия", – написала Седлецкая.

Цитируя адвоката, журналистка отметила, что отсутствие этих доказательств ставит под реальную угрозу возможность доказывания вины обвиняемых.

Читайте такжеВерховная Рада уволила вице-премьера РезниковаВ суд, в частности, не отправили оригиналы аудиозаписи событий, что происходили в кабинете Мецгера, записанные журналистом "Схем" на телефон, и оригинал восстановленного видео всего инцидента, включительно с моментом нападения.

Нападение на журналистов в Укрэксимбанке

4 октября во время интервью председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера журналистам программы "Схемы" произошел инцидент: банкиру не понравился вопрос журналистов, и он приказал своим подчиненным забрать у них аппаратуру и стереть часть интервью, которая уже была записана. В результате журналисты остались без видеозаписи, к тому же их силой час удерживали в кабинете председателя правления банка.

"Укрэксимбанк" заявил, что насилия в отношении съемочной группы никто не совершал, а общение без записи они назвали "офрекордс-встречей".

Позже журналисты смогли восстановить видеозапись интервью, а Мецгера временно отстранили от осуществления полномочий председателя правления "Укрэксимбанка".

Мецгеру и Пикалову вручили подозрения по частям 1 и 3 статьи УК о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и в незаконном лишении свободы человека. Третьим подозреваемым по делу является директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов - по ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 УК Украины – Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, которые нанесли физическую боль и не повлекли телесных повреждений.

11 октября Голосеевский райсуд Киева избрал Евгению Мецгеру меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Аналогичная мера пресечения избрана и заместителю Мецгера Владимиру Пикалову. Срок действия мер пресечения для обоих подозреваемых - до 5 декабря.

Позже на своей странице в Facebook Мецгер сообщил, что сегодня написал заявление об увольнении с должности председателя правления АО Укрэксимбанк.

Автор: Яна Ставская