Согласно решению суда, в определенные часы руководитель банка не сможет быть на свободе.

Председателю правления "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Голосеевский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство прокурора Киевской городской прокуратуры, сообщил корреспондент УНИАН.

Сторона обвинения просила отправить Мецгера под круглосуточный домашний арест, однако суд предпочел ночной. Мецгер не может покидать свое место жительства с 22 до 6 утра.

Аналогичный мера пресечения избрана и заместителю Мецгера Владимиру Пикалову.

Пикалову и Мецгеру инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 Уголовного кодекса) и незаконное лишение свободы или похищение человека (ст. 146 УК).

Срок действия мер пресечения для обоих подозреваемых – до 5 декабря.

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Мецгер отказался давать комментарии журналистам.

Напомним, 4 октября во время интервью председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера журналистам программы "Схемы" произошел инцидент: банкиру не понравился вопрос журналистов, и он приказал своим подчиненным забрать у них аппаратуру и стереть часть интервью, которая уже была записана.

В результате журналисты остались без видеозаписи, к тому же их силой час удерживали в кабинете председателя правления банка.

6 октября по обращению журналистов полиция открыла производство по ч.3 ст. 171 Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Позже журналисты смогли восстановить видеозапись интервью, а Мецгера временно отстранили от осуществления полномочий председателя правления "Укрэксимбанка".

Мецгер и Пикалову вручили подозрения по частям 1 и 3 статьи УК о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и в незаконном лишении свободы человека (ст. 146).

Третьим подозреваемым по делу является директору департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов – по ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 УК Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекли телесных повреждений.

Автор: Дмитрий Хилюк