Похитителей задержали, им грозит до пяти лет лишения свободы.

В Киеве группа иностранцев избила и похитила мужчину, который задолжал им деньги. Правоохранители ввели специальную операцию и задержали злоумышленников.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что на перекрестке проспекта Лобановского и улицы Вузовской неизвестные избили мужчину, а затем силой затащили его в машину.

Заявительница запомнила номерные знаки, поэтому полицейские ввели в Киеве специальную операцию. В течение часа направление движения автомобиля установили. Наряд патрульной полиции остановил похитителей неподалеку от Северного моста.

Читайте такжеВ Одессе 10-летняя девочка позвонила в полицию "из багажника автомобиля": что произошлоПравоохранители выяснили, что между задержанными и потерпевшим накануне возник конфликт из-за неуплаты за выполненные ремонтные работы в квартире. Поэтому для решения денежного вопроса мужчины похитили 32-летнего потерпевшего и пытались вывезти за пределы города.

Четырех злоумышленников полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им от 26 до 28 лет.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины и сообщено фигурантам о подозрении. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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Автор: Катерина Шварц