Злоумышленники завладели 15 объектами недвижимости на общую сумму более 16 миллионов гривень.

В Одессе будут судить шестерых участников организованной преступной группы, которые отобрали у граждан имущество на 16 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и 5 членов преступной группы, обвиняемых по ряду статей Уголовного кодекса Украины – в мошенничестве, фальсификации документов и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, а также разбойном нападении и похищении человека.

Следствием установлено, что с 2016 года в Одессе действовала организованная преступная группа, которая специализировалась на завладении недвижимостью: квартирами одиноких умерших граждан, квартирами, которые находились в банковской ипотеке, а также нежилыми помещениями, принадлежащими территориальной общине города.

Всего в период с июля 2016-го по декабрь 2018 года злоумышленники завладели 15 объектами недвижимости в Одессе на общую сумму более 16 млн грн. В дальнейшем недвижимость легализовали путем совершения сделок и регистрации права собственности за фиктивным предприятием.

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«Благодаря наложенным арестам на вышеуказанные объекты недвижимости, удалось предотвратить реализацию 8 из них, которые уже были незаконно зарегистрированы, но продать их дельцы не успели», - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, организатор группировки совместно с другими злоумышленниками обвиняется в разбое и похищении человека с последующим вымогательством долговой расписки. В частности, мужчины, используя огнестрельное оружие, днем в центре города напали на 31-летнего одессита и похитили его. Потом у потерпевшего вымогали расписку о получении денег одним из злоумышленников и правоустанавливающие документы на недвижимость.

Как уточнили в управлении стратегических расследований в Одесской области Нацполиции, 1 июня обвинительный акт в отношении семи злоумышленников направлен в Приморский районный суд Одессы.

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В состав преступной группировки, которую разоблачили оперативники указанного управления и следователи регионального главка Нацполиции, входили злоумышленники в возрасте от 29-ти до 50-ти лет. Каждый из них выполнял свою функцию: организация и координация работы преступной схемы, подделка документов, подбор подставных лиц для регистрации недвижимости, поиск покупателей, незаконная перерегистрация имущества.

Также, как указывалось выше, установлена причастность трех участников группировки к разбойному вооруженному нападению и похищению местного жителя с целью завладения его средствами. Тогда злоумышленники силой отобрали у него деньги, после чего похитили и удерживали силой, пока он не отдал им документы на свою недвижимость.

Организатору и четырем участникам группы инкриминируют мошенничество (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины); легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ст. 209); подделку документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (ч. ч. 3, 4 ст. 358 УКУ).

Еще двоим участникам группировки и их лидеру вменяют незаконное лишение свободы или похищение человека (ч. 2 ст. 146); разбой (ч. 2 ст. 187); вымогательство (ч. 4 ст. 189).

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Автор: Лариса Козовая