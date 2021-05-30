На Академгородке в Киеве пьяный таксист прокатил пешехода на капоте, после чего пытался скрыться.
Об этом сообщает «Вартові Еспресо».
Инцидент произошел в ночь на 30 мая на бульваре академика Вернадского, в Святошинском районе столицы.
Молодой парень заметил автомобиль Skoda Fabia, который ехал по дороге зигзагами, и остановил водителя. Оказалось, что от него несет алкоголем, и он явно в неадекватном состоянии.
Когда он его остановил, чтобы проверить, все ли в порядке, оказалось, что водитель пьян и явно в неадекватном состоянии.
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После этого водитель вскочил в машину, дал по газам и сбил молодого парня, проехав с ним на капоте около 500 метров в сторону станции метро "Академгородок".
В конце концов он остановился, выскочил из автомобиля и стал убегать. Однако его догнали и задержали прохожие вместе с работниками службы охраны, которые в это время проезжали рядом. Вскоре на место инцидента прибыли патрульные полицейские с алкотестером. Драгер показал у горе-водителя 1.47 промилле алкоголя.
Была вызвана следственно-оперативная группа, а автомобиль забрали на штрафплощадку на эвакуаторе.
Видео инцидента вы можете посмотреть по ссылке в Telegram ниже. Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику!!!
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