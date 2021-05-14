Мужчина был остановлен за нарушение правил дорожного движения и имел признаки алкогольного опьянения.

Во Львове нетрезвый водитель автомобиля Chevrolet Aveo заснул во время оформления на него админматериалов за нарушение ПДД.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Львовской области, 59-летний водитель был остановлен за нарушение правил дорожного движения, и имел признаки алкогольного опьянения.

"Оказалось, что он доехал до места жительства. На его защиту вышла жена. Она стала просить отпустить мужа домой и простить ему нарушение. В присутствии свидетелей водитель отказался от проверки на состояние опьянения. Когда жена поняла, что повлиять на патрульных не может, начала давить на свидетелей. Ей и это не помогло", - рассказали в полиции.

Отмечается, что во время оформления протокола за управление авто в нетрезвом состоянии и постановления за нарушение других ПДД, водитель уснул, сидя за рулем.

Добавим, что на фото на переднем сиденье видно "шашку" такси, поэтому можно предположить, что мужчина работает или подрабатывает таксистом.

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Автор: Александр Топчий