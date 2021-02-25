По предварительной информации, группа лиц приехала на автомобиле к строительной площадке и начала стрелять в воздух, после чего с места происшествия скрылась.

Сегодня в Голосеевском районе Киева произошла стрельба, пострадавших нет.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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"Сегодня около 16:00 в полицию Киева поступило сообщение о стрельбе в Голосеевском районе на улице Ямской. На вызов немедленно выехали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального подразделения. По предварительной информации, группа лиц приехала на автомобиле к строительной площадке и начала стрелять в воздух, после чего с места происшествия скрылась. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Для задержания правонарушителей в столице введена специальная полицейская операция.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. После установления обстоятельств происшествия будет дана правовая квалификация.

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Автор: Леся Лещенко