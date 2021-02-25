Сегодня в Голосеевском районе Киева произошла стрельба, пострадавших нет.
Об этом сообщили в полиции Киева.
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"Сегодня около 16:00 в полицию Киева поступило сообщение о стрельбе в Голосеевском районе на улице Ямской. На вызов немедленно выехали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального подразделения. По предварительной информации, группа лиц приехала на автомобиле к строительной площадке и начала стрелять в воздух, после чего с места происшествия скрылась. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Для задержания правонарушителей в столице введена специальная полицейская операция.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. После установления обстоятельств происшествия будет дана правовая квалификация.
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