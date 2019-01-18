Этикет, жесты, запреты: что нужно знать перед поездками в разные страны (видео)

Не соблюдая неписаные правила, которые действуют в той или иной стране, вы можете обидеть кого-то или попасть впросак.

Перед тем, как ехать в другую страну, стоит изучить несколько неписаных правил, которые отражают культуру и традиции того или иного народа. Не соблюдая их, вы можете обидеть кого-то или попасть впросак.

Например, для французов правила этикета за столом очень важны. В тамошних ресторанах не принято быстро есть и хлебать. А вот в Китае причмокивания во время еды приветствуется. Чавканье означает, что вам вкусно: чем громче – тем лучше.

Немцы – очень пунктуальная нация, поэтому в этой стране приходите на встречу вовремя. Даже 5-минутное опоздание воспринимается, как оскорбление и неуважение. Тогда как в Испании нормально опаздывать даже на деловые встречи. Учтите это и не обижайтесь, когда испанцы приходят на полчаса-час позже.

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В странах Среднего Востока не используйте жест «палец вверх». Там он означает непристойное оскорбление, поэтому есть риск нарваться на неприятности. В Японии пользоваться носовым платком в общественных местах – моветон. Если у вас простуда, старайтесь скрывать болезнь от окружающих.

С алкоголем в Эмиратах не шутят – распитие спиртного на улицах карается тюрьмой. Также в ОАЭ запрещается фотографировать местных женщин и касаться их. Поэтому советуем быть внимательными перед путешествиями и уважать культуру страны, в которую едете.