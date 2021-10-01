Пуля задела подбородок водителя Анатолия Хромова.

В Киеве обстреляли автомобиль председателя Государственной архивной службы Анатолия Хромова.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Вчера я был в служебной командировке в г. Винница. Ездил поездом, служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской, 24. В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведен выстрел (или несколько). Пуля, или дробь задела подбородок Сергея, угрозы здоровью или жизни нет", - написал он.

Преступник задержан.

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Автор: Денис Прядко