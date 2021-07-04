Один из участников потасовки упал и был избит, вероятно получил травмы.

На Контрактовой площади в Киеве с утра 4 июля произошла массовая драка. В потасовке приняли участие около десятка людей.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «ХК». На нем можно видеть, как молодые люди избивают друг друга, но определить стороны конфликта сложно. Один из участников потасовки упал и был избит, вероятно получил травмы.

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В комментариях к видео один из пользователей представился участником событий. По его словам, драка началась из-за того, что на него без причин напал неизвестный, потому что «просто ему так захотелось». Комментаторы отмечают, что полиции на месте не было.

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Автор: Дмитрий Захаров