Водителей просят выбирать другие маршруты для передвижения.

В центре Киева на улице Саксаганского сегодня обнаружили подозрительный предмет. Из-за этого улицу перекрыли правоохранители.

Как сообщает "Сегодня", водителей просят объезжать место перекрытия другими улицами. Сейчас посреди проезжей части стоит автомобиль полиции, также на месте автомобиль скорой медицинской помощи.

Читайте такжеВ Киеве злоумышленники налили моющее средство в фонтан на Контрактовой площади (фото)

"На данный момент правоохранители перекрыли часть улицы Саксаганского, на месте работают взрывотехники. О подозрительном предмете сообщили обычные граждане. Пока неизвестно, что это - сумка, чемодан или коробка", - сообщили в столичной полиции.

В сети также появилось видео с места инцидента - запись опубликовал в Телеграм dtp.kiev.ua.

Как свидетельствуют данные Google Maps, перекрытие оживленной улицы спровоцировало пробки на ней и соседних с Саксаганского магистралях.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован