Погодные условия в Киеве вечером 10 декабря резко испортились, количество аварий на дорогах возросло.

На Андреевском спуске в Киеве легковой автомобиль на полном ходу въехал в людей.

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Об этом сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua. В инциденте никто не пострадал, один потерпевший прыгнул на капот, чтобы не получить увечий.

Погодные условия в Киеве вечером 10 декабря резко испортились, количество аварий на дорогах возросло.

Гололед в Киеве

Движение в центре и окрестностях Киева фактически остановилось вследствие неблагоприятных погодных условий.

По состоянию на 17:00 автомобильное движение замедленное вдоль Набережного (включая Гаванский мост), Днепровского и Столичного шоссе, на въезде на Южный и Северный мосты со стороны правого берега и по обе стороны на мосту «Метро».

Для недопущения совершения ДТП и устранения пробок коммунальщики ввели временное ограничение движения, чтобы обработать дороги, пишут в пресс-службе ГСЧС в Telegram. Спасатели предупредили граждан о ледяном дожде.

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Автор: Дмитрий Захаров