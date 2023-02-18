Указанным лицам сообщено о подозрении и направлено в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Киеве правоохранители задержали мошенников, которые под видом интернет-продаж электронной и бытовой техники обманули по меньшей мере 70 граждан.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, были задержаны четверо мужчин, которые под предлогом интернет-продаж завладели денежными средствами граждан (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Как установлено следствием, злоумышленники создали интернет-магазины, где размещали объявления о продаже электронной и бытовой техники (мобильных телефонов, компьютеров, ноутбуков и т. д.). Покупатели, желавшие получить товар, должны были заполнить анкету на сайте и обязательно оплатить товар в полном объеме.

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"После осуществления полной оплаты мошенники прекращали выходить на связь, товар не направляли или же присылали ненадлежащего качества", - говорится в сообщении.

Сейчас следствием собраны доказательства совершения преступлений в отношении более чем 70 потерпевших из разных регионов Украины. Однако, по предварительным данным, количество обманутых граждан может составлять более 300 человек.

Отмечается, что по результатам проведения контрольных закупок участников схемы задержали. По месту жительства одного из них правоохранители обнаружили патроны к оружию. Запрещенные предметы изъяты и направлены для проведения экспертизы.

Указанным лицам сообщено о подозрении и направлено в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Задержание мошенников в Украине: детали

Правоохранители разоблачили мошенников, которые украли почти 100 млн грн со счетов жителей Мариуполя. К организации сделки причастна преступная группировка из временно оккупированного Донецка, которое действовало по координации российских спецслужб, а его руководитель входит в ближнее окружение террориста Дениса Пушилина.

В Одесской области разыскивают мужчину, который под видом сбора средств для Вооруженных сил Украины присвоил деньги граждан. Всего он обманул 26 человек.