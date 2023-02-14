Во время обысков в восьми областях Украины изъято компьютерное оборудование, которое обеспечивало проведение сделок.

Правоохранители разоблачили мошенников, которые украли почти 100 млн грн со счетов жителей Мариуполя.

Как сообщает Служба безопасности Украины, к организации сделки причастна преступная группировка из временно оккупированного Донецка, которая действовала в координации с российскими спецслужбами, а ее руководитель входит в ближнее окружение террориста Дениса Пушилина.

"Злоумышленники по телефону обращались к украинским банкам якобы от имени владельцев счетов и получали доступ к онлайн-банкингу. Для прохождения идентификации использовали клиентские базы захваченных филиалов в Мариуполе и спецоборудование для изменения маршрутизации звонков. Это были персональные данные почти 4 тыс. местных жителей, в том числе тех, которые погибли или были принудительно вывезены в РФ и имевшие сбережения в банках на подконтрольной Украине территории", - говорится в сообщении.

Видео дня

По данным правоохранителей, чтобы скрыть следы преступления, участники схемы "конвертировали" украденные деньги в криптовалюту.

"Для массового "обзвона" украинских банков организаторы схемы использовали колл-центр в Донецке, сотрудники которого через сеть Интернет и спецоборудования на территории Украины связывались с соответствующими учреждениями якобы от имени настоящих владельцев счетов. К обслуживанию спецоборудования привлекались десятки жителей из разных регионов Украины, которые "в темную" выполняли указания своих руководителей", - рассказали в СБУ.

В результате следственно-оперативных действий правоохранители обнаружили и заблокировали банковские счета и криптокошельки участников преступной группировки.

Во время обысков в восьми областях Украины изъято компьютерное оборудование, которое обеспечивало проведение сделок.

Также наложен арест на средства, добытые преступным путем, на общую сумму почти 65 млн грн.

Кроме этого, установлено, что по такой же схеме злоумышленники обворовывали российских граждан, "выводя" их деньги на криптокошельки руководства террористической организации "ДНР" и кураторов из ФСБ.

Мошеннические схемы в Украине: детали

В Одесской области разыскивают мужчину, который под видом сбора средств для Вооруженных сил Украины присвоил деньги граждан, Всего он обманул 26 человек.

В Украине разоблачили новую схему выманивания денег. Мошенники предлагают людям "переключить" их на другую "вышку", чтобы якобы обеспечить стабильную связь при отключении света.