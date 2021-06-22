Также пострадал водитель легковушки. Всех трех человек доставили в больницу.

В Киеве вечером произошла авария, в результате которой пострадали пешеходы на тротуаре.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

ДТП произошло в Голосеевском районе столицы. На перекрестке улиц Васильковской и Ломоносова столкнулись Audi и Skoda.

"Предварительно водитель Audi рассказал, что водитель Skoda пытался развернуться и не предоставил преимущество водителю Audi, который ехал на встречу. В результате столкновения двух авто, Skoda отбросило на двух пешеходов", - говорится в сообщении.

Пострадавших пешеходов и водителя Skoda госпитализировали в больницу. Причины аварии выясняют правоохранители.

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Автор: Юрий Годован