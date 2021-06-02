Водитель отметился нарушением ПДД, после чего задел другой автомобиль.

В Киеве водитель такси спровоцировал конфликт на дороге, нарушив правила дорожного движения.

Подробности инцидента описывает очевидец на странице "Киев оперативный" в Facebook.

В частности, как описывает водитель, конфликт произошел в районе столичного Южного моста.

"Еду в пробке, как и все, спокойно тянусь в своём ряду, без каких-либо перестроений. Тут откуда не возьмись появляется дикий и неадекватный таксист на, скорее всего арендной KIA, и едет справа от меня, но между двух рядов. Я обычно в таких ситуациях сразу снимать начинаю или прошу того, кто рядом. После этого таксист, перестраивается в крайний левый ряд и начинает ехать опять между рядами. Я интересуюсь у человека в каком ряду он едет, на что тот говорит: "Где хочу - там и еду". Ну и в итоге, при попытке манёвра, он задевает мой автомобиль", - пишет пользователь.

Судя по видео, таксист также "отметился" неприличным жестом.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

В комментариях пользователи отметили, что подобное поведение в столице - не редкость. "С той зарплатой что в службах такси водилы получают, не много вы увидите нормальных водителей", "Последнее время, заметил, что многие ездят между рядами. Не дай бог места между машинами достаточно для ещё одной машины, сразу кто-то влезает. Либо оставили коридор под зеленую стрелку для поворота, обязательно, кто-то поедет и влезет перед всеми. Безнаказанность, она такая", "Это просто бескультурное быдло", - пишут киевляне.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован