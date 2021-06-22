Обстоятельства и причины смерти девушки установят следователи.

В Подольском районе Киева во вторник, 22 июня, из окна квартиры на 20-м этаже выпала молодая девушка. От полученных травм она погибла на месте.

Как сообщает «Киев оперативный», несчастный случай произошел на улице Данченко, 5.

"На место выехали эксперты и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины смерти девушки установят следователи. Решается вопрос о квалификации события", – рассказали Obozrevatel в пресс-службе столичной полиции.

"По словам очевидцев ей было около 25 лет, выпала из 20 этажа. Медики лишь констатировали смерть", – говорится в сообщении.

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Автор: Денис Прядко