В Подольском районе Киева во вторник, 22 июня, из окна квартиры на 20-м этаже выпала молодая девушка. От полученных травм она погибла на месте.
Как сообщает «Киев оперативный», несчастный случай произошел на улице Данченко, 5.
"На место выехали эксперты и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины смерти девушки установят следователи. Решается вопрос о квалификации события", – рассказали Obozrevatel в пресс-службе столичной полиции.
"По словам очевидцев ей было около 25 лет, выпала из 20 этажа. Медики лишь констатировали смерть", – говорится в сообщении.
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