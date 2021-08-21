На пятом этаже 5-этажного жилого дома в одной из квартир возник пожар с распространением огня на кровлю.

Сегодня в 5:47 утра на ул. Васильковской 47 в Голосеевском районе Киева произошло возгорание кровельного покрытия многоэтажного жилого дома.

На место вызова были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. "По прибытию на место первых боевых расчетов было установлено, что на 5 этаже 5-этажного жилого дома в одной из квартир возник пожар с распространением огня на кровлю. Пожарные приступили к тушению пожара, эвакуации людей и поиску источников водоснабжения", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС в Киеве.

Читайте такжеНа Троещинском рынке в Киеве вспыхнул пожар (видео)В ходе тушения пожара спасателями были эвакуированы четыре человека и 50 человек выведены на безопасное расстояние.

В 07:33 пожар был локализован на площади 600 кв. м и в 07:54 ликвидирован. На месте пожара работали 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава.

"Жертв и пострадавших нет. Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранительные органы", - подытожили в столичной ГСЧС.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Ирина Погорелая