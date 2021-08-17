Предварительная причина возгорания-короткое замыкание.

На Ривненщине во время движения загорелся тепловоз грузового поезда.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациями в Ровенской области Дмитрий Мельник.

Происшествие произошло утром 17 августа вблизи станции "Малинск" Ровненского района.

"Горел тепловоз грузового поезда", - рассказал Мельник.

По его словам, возгорание произошло в моторном отсеке тепловоза. Пожар ликвидировали в 11: 30.

Читайте такжеВ Николаевской области загорелся поезд "Киев-Херсон" (фото)Предварительная причина его возникновения — короткое замыкание. Как утверждают спасатели, тепловоз является довольно старым. Жертв и пострадавших нет.

Пока информации ни о том, какой груз вез поезд, ни о наличии пострадавших нет.

Напомним, в конце прошлого года под Полтавой загорелся вагон поезда, который находился на ремонте. В результате инцидента погибли два человека.

Автор: Петр Хромых