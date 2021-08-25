Потерпевший отдал сотрудникам полиции около 95 тыс. гривен, после чего его отпустили.

Двум полицейским одного из райуправлений столицы, а также гражданскому лицу сегодня сообщено о подозрении по фактам незаконного лишения свободы человека и получении неправомерной выгоды.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 368 УК Украины, сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, который ранее привлекался к уголовной ответственности, узнал о том, что его знакомый находится в розыске за мошенничество.

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Указанный гражданин договорился с двумя работниками полиции о имитации задержания своего знакомого с целью дальнейшего получения средств за неуведомление о его местонахождении органу досудебного расследования, который объявил его в розыск.

В конце апреля 2021 года указанные лица договорились о встрече с потерпевшим, в ходе которой физически лишили последнего возможности передвигаться и заставили сесть в автомобиль одного из сотрудников полиции. В дальнейшем правоохранители выдвинули требование о предоставлении им неправомерной выгоды в сумме 10 тыс. долларов США.

По указанному требованию потерпевший был вынужден согласиться. В течение нескольких следующих часов мужчина в сопровождении сотрудников полиции собирал по городу необходимую сумму денег, часть которых снял с собственных банковских карт, часть наличных забрал с места проживания, а часть - одолжил у знакомого. Потерпевший предоставил сотрудникам полиции около 95 тыс. гривен, после чего его отпустили, при этом никаких документов о задержании не составлялось.

В среду, 25 августа, проведены санкционированные обыски по месту жительства и месту работы подозреваемых. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения.

В прокуратуре отметили, что один из правоохранителей сейчас уже является обвиняемым в уголовном производстве, которое расследовалось следователями прокуратуры города Киева, и сейчас рассматривается Голосеевским районным судом города Киева.

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Автор: Лариса Бекета