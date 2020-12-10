Правоохранители разоблачили и задержали пятерых членов организованной группы, которые похищали людей по заказу, выбивали средства и имущество.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
По данным следствия, на территории Киева, Киевской области, Одессы и в других регионах Украины в текущем году действовала преступная организация, в состав которой входило несколько организованных групп, образованных в основном из выходцев из кавказского региона. Ее участники занимались вымогательством денежных средств и имущества от граждан и предпринимателей. Также они за вознаграждение заставляли граждан насильственным путем выполнять незаконные требования или гражданско-правовые обязательства в интересах «заказчиков». Кроме того, они незаконно лишали свободы и похищали людей.
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«Преступная организация характеризовалась четкой иерархией, безоговорочным признанием ее лидера другими членами, дисциплинированностью участников, конкретным распределением ролей и функций каждого соисполнителя. Для обеспечения стабильности и безопасности функционирования группировки при подборе участников учитывались их личные качества, физические данные, навыки, умения действовать в группе, уголовное прошлое, навыки обращения с огнестрельным оружием», - говорится в сообщении.
Во время спецоперации правоохранители одновременно провели более 50 обысков на территории Киева, Киевской и Одесской областей по месту жительства задержанных лиц, а также в транспортных средствах. Во время следственных действий обнаружены и изъяты мобильные телефоны, огнестрельное оружие, черновые записи, долговые расписки, транспортные средства, которые использовались участниками преступной организации для совершения преступлений.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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