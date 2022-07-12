Задержанным сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Киеве разоблачили двух человек в незаконном хранении большого количества автоматического огнестрельного оружия и боеприпасов и их сбыте.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, указанные лица незаконно хранили оружие по адресам своего проживания.

В рамках досудебного расследования правоохранители задокументировали факт продажи двух автоматов АК-74 за 3 тыс. долларов. Для маскировки незаконной деятельности один из фигурантов представлялся работником правоохранительного органа.

В дальнейшем дельцы пытались сбыть за 17 тыс. долларов еще 11 автоматов Калашникова и более 2 тыс. патронов к ним.

По результатам обысков по местам проживания фигурантов правоохранители изъяли еще 4 единицы оружия, более 4 тыс. боеприпасов, печати воинских частей, пустые бланки на право ношения огнестрельного оружия, военные билеты, средства связи и другие вещественные доказательства.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Деснянского управления полиции при оперативном сопровождении СБУ.

Как сообщал УНИАН, в Киеве будут судить банду, которая содержала в трудовом рабстве 120 человек.