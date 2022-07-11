В социальных сетях пишут, что среди участников якобы есть народный депутат Украины, но эту информацию уже опроверг сам политик.

В Киеве в ДТП на Новоирпенской трассе в результате лобового столкновения легковых автомобилей "BMW" и "Skoda" погибли два человека.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.

В сообщении отмечается, что 11 июля в 16:09 в оперативно-координационный центр ГУ ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на Новоирпенской трассе, что в Святошинском районе столицы.

В ГСЧС отмечают, что в результате лобового столкновения легковых автомобилей "BMW" и "Skoda" одного водителя зажало между сиденьем и рулем, а другого мужчину 1985 года рождения выбросило на дорогу.

"В результате ДТП оба водителя погибли на месте. С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали из автомобиля "Skoda" тело погибшего 1993 года рождения и передано службе 102", - сказано в сообщении

Причины и обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранительные органы.

В социальных сетях пишут, что среди участников якобы есть народный депутат Украины, но в настоящее время эту информацию уже опровергли.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на трассе Киев-Чоп украинские военные попали в смертельное ДТП.

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