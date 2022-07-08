Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

В Киеве будут судить преступную группу из шести человек, которые удерживали в трудовом рабстве 120 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Участники преступной группы на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы вербовали граждан, которые находились в сложных жизненных условиях и не имели постоянного места жительства. Потерпевшим обещали работу на агропредприятии в Днепропетровской области, зарплату от 3000 до 4000 грн на месяц, бесплатное жилье и питание. Вместо этого людей расселяли в полуразвалившихся домах и заставляли бесплатно работать по 12-16 часов в сутки на самых тяжелых работах. Также злоумышленники обманным путем отбирали у потерпевших мобильные телефоны и паспорта, а обещанные деньги не выплачивали. В случае попытки самовольно покинуть агропредприятие людям угрожали физической расправой.

Правоохранители провели 18 обысков, в том числе по адресам агропредприятия и в домах, где содержали людей. На момент обысков на территории агропредприятия в трудовом рабстве находилось 120 человек, которые были освобождены.

Лиц, участвовавших в преступной схеме, задержали и взяли под стражу с альтернативой в виде залога в размере от 454 тыс. грн до 3,4 млн грн.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области выявлен факт трудового рабства, в котором находились семь человек из незащищенных слоев населения.

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