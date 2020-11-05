Энергоснабжение будет восстановлено, как только нарушителя снимут с электроопоры.

В Киеве временно обесточат часть левого берега города из-за мужчины, который поднялся на высоковольтную электроопору.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Неизвестный гражданин нарушил правила охранной зоны электросетей и поднялся на высоковольтную электроопору. Чтобы безопасно снять человека с электроопоры, необходимо обесточить оборудование. Это может привести к временным перебоям света у жителей левого берега столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехали сотрудники ДТЭК "Киевские электросети" и полиции Киева.

Как добавили в КГГА, энергоснабжение будет восстановлено, как только нарушителя снимут с электроопоры.

По данным "Киев Оперативный", инцидент случился на столичных Позняках.

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Автор: Александр Топчий