В Киеве временно обесточат часть левого берега города из-за мужчины, который поднялся на высоковольтную электроопору.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"Неизвестный гражданин нарушил правила охранной зоны электросетей и поднялся на высоковольтную электроопору. Чтобы безопасно снять человека с электроопоры, необходимо обесточить оборудование. Это может привести к временным перебоям света у жителей левого берега столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия выехали сотрудники ДТЭК "Киевские электросети" и полиции Киева.
Как добавили в КГГА, энергоснабжение будет восстановлено, как только нарушителя снимут с электроопоры.
По данным "Киев Оперативный", инцидент случился на столичных Позняках.
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