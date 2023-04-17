Семейная парочка предлагала украинцам нелегально въехать в Израиль, чтобы в итоге те оказались в зависимом положении.

В Израиле полицейские арестовали отца и дочь за попытку организовать секс-бизнес за счет беженок из Украины. Об этом пишет Jerusalem Post.

На допрос к полицейским попали 41-летний мужчина и его 22-летняя дочь. Арест стал итогом четырехмесячного расследования, в рамках которого правоохранители отслеживали деятельность группы, привозившей украинских женщин в Израиль для сексуальной эксплуатации.

"Преступный дуэт отца и дочери предположительно связался с этими женщинами через Telegram и дал им инструкции о том, как въехать в Израиль, не будучи задержанными пограничным контролем", – пишет издание.

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Отмечается, что злоумышленники намеренно используют именно тех женщин, которые находятся в стране нелегально.

"Большая проблема, когда у тебя нет права остаться. Хозяин — это тот, кто может помочь вам, а также навредить вам. Он полностью контролирует вас. Вы не можете получить помощь, потому что вы нелегал, и тогда вы боитесь", — пишет издание.

Украинские беженцы в Израиле

В начале российского вторжения Израиль разрешил украинцам, находящимся в стране легально, и далее оставаться, продлив им сроки действия виз. При этом Израиль в одностороннем порядке приостановил действие безвизового режима с Украиной.

Также Израиль крайне неохотно принимал беженцев-неевреев из Украины. Эту позицию власти мотивировали тем, что беженцы в любом случае попадают в Израиль не напрямую, а через третьи страны, а потому не могут считаться беженцами как таковыми.

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